«Зенит» был заинтересован в приобретении полузащитника «Бенфики» Рафаэла Силвы, однако португальский клуб, по информации A Bola, потребовал за игрока слишком большую сумму.

Точная сумма, названная представителями «Бенфики», неизвестна, однако источник утверждает, что речь могла идти о 80 миллионах евро — это цена выкупа, прописанная в контракте Силвы. «Зенит» ответил, что не может позволить себе такие приобретения.

Напомним, ранее стало известно, что петербуржцы предложили за Силву 30 миллионов евро, но «Бенфика» не согласилась на такие условия. В начале сезона португальский клуб решил не продавать игрока и заблокировал любые переговоры по нему.

Действующий контракт Силвы с «Бенфикой» рассчитан до июня 2024 года.