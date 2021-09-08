Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, пропустит контрольные прокаты по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Мероприятие будет проходить в Челябинске 11 и 12 сентября.

Напомним, в этом году 16-летний Самсонов выходит на взрослый уровень. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось пропустить юниорский чемпионат мира в 2020 году и почти весь сезон-2020/21. В феврале текущего года Даниил выступил на юниорском первенстве России в Красноярске, где занял седьмое место.

Также фигурист принимал участие в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» весной 2021 года.

В предстоящем сезоне Самсонов должен выступить на двух этапах серии Гран-при: в США (Skate America) 22-24 октября и в Японии (NHK Trophy) 12-14 ноября.