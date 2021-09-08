В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал матч между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте СКА.

Напомним, СКА выиграл все три стартовые встречи нового сезона. В первом матче команда Валерия Брагина одолела «Северсталь», затем в Ярославле победила «Локомотив» по буллитам, а после этого дома разгромила «Адмирал» со счётом 9:2.

«Автомобилист» потерпел два поражения — от «Металлурга» и «Салавата Юлаева.

В прошлом сезоне СКА дважды обыграл «Автомобилист»: один раз дома, второй — на выезде в Екатеринбурге.