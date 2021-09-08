Федерация фигурного катания России (ФФККР) назвала фамилии спортсменов, которые пропустят контрольные прокаты в Челябинске.

Как гласит сообщение на сайте организации, по медицинским показаниям мероприятие пропустят чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Софья Шевченко и Игорь Еременко, Арина Ушакова и Максим Некрасов, а также одиночник Даниил Самсонов.

Напомним, контрольные прокаты в Челябинске состоятся 11 и 12 сентября. Ожидается, что на них выступят сильнейшие фигуристы России, в том числе чемпионка мира Анна Щербакова и ее подруги по команде Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная и др.