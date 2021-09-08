Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не выступит на этапе Гран-при в Италии, поскольку его тест на коронавирус по-прежнему дает положительный результат. Вместо него уик-энд в Монце проведет резервный гонщик команды Роберт Кубица.

Напомним, что у Райкконена выявили коронавирус еще на прошлой неделе во время Гран-при Нидерландов. Финн успел провести две тренировки, после чего был изолирован от команды. Начиная с третьей практики, вместо него выступал Кубица.

Стоит отметить, что трасса в Монце является для Кубицы особенной: именно там он завоевал первый подиум Формулы-1 в 2006 году.

В Нидерландах польский пилот финишировал на 15-м месте, а его напарник Антонио Джовинацци стал 14-м. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».