В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга проходит матч СКА — «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода хозяева уступают со счетом 0:2.

Автором первой заброшенной шайбы стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, отличившийся в меньшинстве на 11-й минуте. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество благодаря точному броску Брукса Мэйсека.

Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте СКА.

Напомним, СКА не потерпел еще ни одного поражения в новом сезоне. На старте регулярного чемпионата армейцы обыграли «Северсталь», затем по буллитам одолели «Локомотив» и разгромили «Адмирал». «Автомобилист» проиграл дважды — «Металлургу» и «Салавату Юлаеву».