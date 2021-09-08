Российский фигурист Дмитрий Ходыкин, выступающий с Дарьей Павлюченко, объяснил, почему пара пропустит контрольные прокаты в Челябинске.

«У меня травма спины. Все программы готовы, но пока не катаюсь. С понедельника должен приступить к тренировкам», – приводит слова Ходыкина Sport24.

Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно об изменении состава участников контрольных прокатов, которые состоятся 11-12 сентября. Помимо Павлюченко и Ходыкина, мероприятие пропустят Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов и Даниил Самсонов. Все они снялись по медицинским показаниям.