В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился второй период матча СКА — «Автомобилист». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, счет — 1:3 в пользу гостей.

Автором первой заброшенной шайбы стал Алексей Макеев: на 11-й минуте он открыл счет, воспользовавшись ошибкой Александра Самонова. Армейцы на тот момент играли в большинстве. Спустя пять минут форвард СКА Кирилл Марченко отправил шайбу в собственные ворота, но гол был записан на Мэйсека Брукса.

Во втором периоде нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста довел счет до крупного, но СКА сумел отыграть одну шайбу благодаря действиям Фредрика Хендемарка в большинстве.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на сайте СКА.