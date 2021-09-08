Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Мальты в отборе на чемпионат мира-2022.

«В матче с Мальтой волнение было до последней секунды. Внутри меня всё кипело. Но это привычное волнение. То, что было на первой пресс-конференции, да и на последующих — когда я волновался — это необычно для меня», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».

По словам специалиста, обычно перед матчами он чувствует себя лучше, но во время игр волнение присутствует всегда. Карпин признался, что его до конца «не отпустило» даже на следующий день после матча.

«Поймите, поле зелёное, мячи круглые, а свисток в руках. Да, перед тобой другие футболисты — с некоторыми даже не успел лично пообщаться — но это то же самое, когда, например, приходишь в новую команду», — сказал Карпин.

Напомним, сборная России под руководством Карпина провела три матча: сыграла вничью с Хорватией и одержала победы над Кипром и Мальтой. Сейчас команда занимает второе место в таблице группы Н, уступая хорватам по дополнительным показателям. Обе сборные имеют по 13 очков.