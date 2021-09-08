Спортсмены из Северной Кореи не смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Сегодня, 8 сентября, МОК сообщил об отстранении НОК Корейской Народно-Демократической Республики до конца 2022 года. Решение связано с отказом страны выступать на летних Играх в Токио-2020, что является нарушением олимпийской хартии.

Несмотря на то, что НОК КНДР объяснил отказ от участия в Олимпиаде беспокойством за здоровье спортсменов в период пандемии, МОК прекратил финансирование и поддержку организации. Глава МОК Томас Бах добавил, что спортсмены из Северной Кореи при желании смогут выступить в Пекине-2022 в нейтральном статусе.

«Мы всегда заявляли, что спортсмены не должны страдать из-за неправильных решений своих НОК или официальных лиц. Таким образом, мы оставили дверь открытой, если спортсмен или спортсмены захотят пройти квалификацию для участия в зимних Олимпийских играх», — цитирует Баха пресс-служба МОК.