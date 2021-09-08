Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень футболистов в своей команде.

«Игроки в сборной очень квалифицированные — одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».

По мнению специалиста, при правильной подготовки российские футболисты могут решать самые высокие задачи. Также Карпин отметил, что хотел бы иметь в своем распоряжении больше времени для тренировок с национальной командой.

«Хотелось бы, чтобы игроки были со мной больше по времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Это невозможно, так как нет времени. В данных реалиях здесь больше работа в качестве психолога. Тот случай, когда мы говорим про ментальность, что не нужно бояться играть «расслабленно»: с полной концентрацией, но без давления на самих себя», — сказал Карпин.

Напомним, сборная России под руководством Карпина провела три матча: сыграла вничью с Хорватией и одержала победы над Кипром и Мальтой. Сейчас команда занимает второе место в таблице группы Н, уступая хорватам по дополнительным показателям. Обе сборные имеют по 13 очков.

Карпин возглавил команду минувшим летом после того, как её прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку.