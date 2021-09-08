18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла 11-юсеяную швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Радукану шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Бенчич записала на свой счет один эйс, пять раз ошиблась на подаче и сделала один брейк.

Напомним, что Бенчич является победительницей Олимпийских игр в Токио-2022.

За выход в финал US Open Радукану сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, 17).