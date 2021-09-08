СКА потерпел первое в новом сезоне поражение в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы встречались с «Автомобилистом» и уступили со счетом 2:4, игра состоялась в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

Автором первой заброшенной шайбы стал Алексей Макеев, воспользовавшийся ошибкой Александра Самонова на 11-й минуте. Армейцы на тот момент играли в большинстве. Спустя пять минут форвард СКА Кирилл Марченко отправил шайбу в собственные ворота, однако гол был записан на Мэйсека Брукса.

Во втором периоде форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста довел счет до крупного, но СКА сумел отыграть одну шайбу благодаря действиям Фредрика Хендемарка в большинстве.

Заключительный игровой отрезок стартовал со счета 1:3. Армейцам вскоре удалось сократить отставание благодаря шайбе Антона Бурдасова, но гости ответили на это голом Райана Спунера.