Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о нападающем Федоре Смолове.

По словам специалиста, сейчас игрок находится в отличной форме, но это не дает гарантии, что он будет играть так же и через месяц.

«Да, я разговаривал с ним до вызова по телефону, мы хорошо пообщались. Проговорили многие моменты, которые могут случиться в сборной: попадет в состав, не попадет. Говорили про то, что он должен быть к этому готов. В сборной нет основных игроков. Все зависит от состояния», — сказал Карпин в эфире канала «Россия 24».

Тренер подчеркнул, что Смолов нормально отреагировал на его слова. Футболист ответил, что изменился и понимает, какие ошибки совершал по молодости.

«Говорит, вы тренер, вы решаете», — сказал Карпин.

Напомним, Смолов провел на скамейке запасных матч с Хорватией в отборе на ЧМ-2022, но сыграл с Мальтой и Кипром и забил один гол.

Сейчас сборная России занимает второе место в таблице группы Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Обе сборные имеют по 13 очков.