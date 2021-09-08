Российский нападающий Александр Кокорин не покинет «Фиорентину» в этом году.

Как сообщает Firenze Viola, руководство команды не собирается отдавать игрока в турецкий клуб. В «Фиорентине» рассчитывают на то, что Кокорин сумеет преодолеть проблемы и покажет свой настоящий уровень.

Таким образом, 30-летний россиянин останется в итальянском клубе как минимум до зимнего трансферного окна, которое откроется в январе.

Напомним, что Кокорин не играл за «Фиорентину» с мая, когда вышел на замену в матче с «Кротоне» в 38-м туре Серии А. Отыграв около 25 минут, россиянин не отметился результативными действиями.