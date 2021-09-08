Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

«Всё было великолепно. Арсен вообще один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось? Если с Хорватией приходилось ещё больше отрабатывать сзади, то в игре с Мальтой — меньше. Вы ищете стабильность в игре 18-летнего мальчика?» — сказал Карпин в эфире канала «Россия 24».

Тренер подчеркнул, что не пытается найти сочетания футболистов, которые играют в полузащите ближе к атаке, потому что у него нет на это времени. Все изменения, произошедшие в составе команды, исходили только из физического состояния игроков.

Напомним, сборная России под руководством Карпина провела три матча: сыграла вничью с Хорватией и одержала победы над Кипром и Мальтой. Сейчас команда занимает второе место в таблице группы Н, уступая хорватам по дополнительным показателям. Обе сборные имеют по 13 очков.