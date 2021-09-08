На чемпионате Европы по волейболу завершились матчи среди команд группы С. Сборная России заняла второе место, набрав 11 очков в пяти встречах.

Подопечные Туомаса Саммельвуо потерпели сенсационное поражение от Турции на старте турнира, затем на тай-брейке вырвали победу у Нидерландов. После этого российские волейболисты поочередно обыграли Финляндию, Испанию и Северную Македонию.

Согласно сетке турнира, вторая команда из группы С в 1/8 финала сыграет с третьей командой из группы А. Таким образом, соперником сборной России станет Украина.

Матчи группы А еще не завершились, но первые три команды уже определены. Как бы ни закончился матч между Португалией и Грецией, проходящий в настоящие минуты, обойти Украину ни одной из команд уже не удастся.