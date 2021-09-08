Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто повезет сборную России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине-2022.

«Возможно ли, что не Брагин, а кто-то другой повезёт сборную на Олимпиаду? Пока таких вероятностей нет. Брагин возглавляет сборную. Сейчас в футболе отказываются от совмещения тренерской работы в клубе и сборной? Мы это всё проходили», — приводит слова Третьяка Sport24.

По мнению специалиста, совмещение должностей в клубе и сборной — это совершенно нормальная практика. Когда тренер находится в команде и постоянно следит за ней, то знает сильные и слабые стороны игроков, уверен Третьяк.

Напомним, Олимпийские игры будут проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее стало известно, что принять участие в турнире смогут хоккеисты из НХЛ.