Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда получил первое предложение о работе в национальной команде.

«Что касается моего ответа, когда у меня впервые спросили про сборную, в сборной России был тренер, а я работал в «Ростове». Как вы себе это представляете? Меня спрашивают: «Хотите быть тренером сборной?» И что бы я сказал — «да»? А в «Ростове» мне бы что потом сказали?» — сказал Карпин в эфире канала «Россия 24».

По словам Карпина, ему предложили покинуть «Ростов» и возглавил сборную, но он отказался. После этого последовало предложение о совмещении должностей.

«Думали и совещались с руководством клуба три-четыре дня. Приняли решение: ну, может быть. Одной недели в сборной мне хватило, чтобы понять: я не вытащу совмещение», — сказал Карпин.

Напомним, Карпин возглавил сборную России минувшим летом после отставки Станислава Черчесова, с которым команда неудачно выступила на Евро-2020.

Под руководством Карпина сборная провела три матча: сыграла вничью с Хорватией и одержала победы над Кипром и Мальтой. Сейчас команда занимает второе место в таблице группы Н, уступая хорватам по дополнительным показателям. Обе сборные имеют по 13 очков.