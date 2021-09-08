«Сент-Луис Блюз» по-прежнему хочет обменять российского нападающего Владимира Тарасенко.

Клуб продолжает искать варианты обмена. Не исключено, что в сделке поучаствуют сразу три команды. Как сообщает журналист Энди Стрикленд, есть один клуб, готовый взять на себя часть расходов по зарплате Тарасенко.

Действующее соглашение, по которому россиянин получает 7,5 миллионов долларов, рассчитано еще на два года.

За последние два сезона Тарасенко сыграл всего 34 матча в регулярке НХЛ, так как его преследует травма плеча. С конца сезона-2017/18 Владимир перенес уже три операции. Ранее хоккеист заявлял, что хотел бы покинуть «Сент-Луис» из-за недоверия к медицинскому штабу.