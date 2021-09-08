Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя ЮАР Ллойда Хариса в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут. За это время Зверев сделал 20 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Харрис записал на свой счет 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка.

Следующим соперником Зверева станет либо первая ракетка мира серб Новак Джокович, либо итальянец Маттео Берреттини, посеянный под шестым номером. Они сыграют в ночь на 9 сентября мск.

Напомним, что действующий чемпион US Open Доминик Тим не приехал защищать титул из-за проблем со здоровьем.