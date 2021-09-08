Российские волейболисты сыграют с Украиной в плей-офф чемпионата Европы, СКА потерпел первое поражение в сезоне. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 8 сентября.

СКА проиграл «Автомобилисту»

СКА на своем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» со счетом 2:4. В составе победителей по шайбе забросили Алексей Макеев, Мэйсек Брукс, Стефан Да Коста и Райан Спунер. За СКА отличились Фредрик Хендемарк и Антон Бурдасов.

Российские волейболисты сыграют с Украиной

Мужская сборная России по волейболу узнала соперника по 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо начнут стадию плей-офф с матча против сборной Украины, который состоится 11 сентября.

Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Она преодолела планку на уровне 2,05 метра. Второй стала украинка Ярослава Магучих (2,03), третьей — австралийка Никола Макдермотт (2,01).

Степанова/Букин снялись с контрольных прокатов

ФФККР объявила об изменении состава участников контрольных прокатов. По медицинским показаниям мероприятие пропустят Александра Степанова/Иван Букин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов и Даниил Самсонов.

Головин выбыл на две недели из-за травмы

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположении национальной команды в матче против Кипра.

ФИФА отстранила Малкома и Клаудиньо от ближайших матчей

ФИФА запретила полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, отозванным из сборной Бразилии, принимать участие в двух ближайших матчах клуба — с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов.