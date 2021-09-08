В Никосии (Кипр) стартует товарищеский баскетбольный турнир, в котором примут участие российские клубы «Зенит» и ЦСКА. Сегодня, 9 сентября, они сыграют между собой, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Следующий матч петербуржцы проведут 11 сентября, соперником станет греческий «Олимпиакос». Затем 12 сентября «Зенит» встретится с БК «Лаврио».

Напомним, подопечные Хави Паскуаля уже выиграли один предсезонный турнир — Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где одолели «Нижний Новгород» и ЦСКА. После этого петербуржцы провели товарищеский матч с «Панатинаикосом» и победили по итогам двух овертаймов.