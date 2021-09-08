В регулярном чемпионате КХЛ сегодня, 9 сентября состоятся четыре матча.

В 17:00 по московскому времени «Салават Юлаев» на своем льду примет «Спартак», игра будет проходить в Уфе. Обе команды провели стартовый отрезок сезона без поражений, выиграв по три матча из трех.

В 19:30 мск пекинский «Куньлунь» сыграет с финским «Йокеритом», матч состоится на ледовой арене в Мытищах, где базируется китайская команда во время пандемии коронавируса. Оба клуба выиграли по одному матчу из трех.

В это же время параллельно будут сыграны еще два матча: «Нефтехимик» примет «Сибирь», а «Торпедо» встретится с «Сочи». Нижнекамский и сочинский клубы одержали по две победы на старте сезона, «Торпедо» и «Сибирь» — по одной.