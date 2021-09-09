Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о съёмках в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в 18 лет стала соведущей победителя Игр-2002 Алексея Ягудина. Ради съёмок Загитова отказалась от участия в сезоне-2020/21.

«Участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей было суперсложно, ведь до этого я видела проект только по телевизору и не знала, что спрятано за кадром, — цитирует «Комсомольская правда» Загитову. — Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя. Тем не менее, я продолжала развиваться, работала с педагогом и в итоге улучшила свои навыки».

Загитова не участвует в официальных соревнованиях с декабря 2019 года, но о завершении карьеры официально не объявляла.