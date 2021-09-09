Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос заключил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс», сообщает журналист EPSN Бобби Маркс в своём Твиттере.

Соглашение подписано на два года, за которые Пангос заработает 3,5 миллиона долларов. В первый год он получит гарантированные 1,67 миллиона, на второй сезон будет действовать опция команды.

Сезон-2020/21 Пангос провёл в «Зените». На его счету 39 матчей Евролиги, в которых 28-летний защитник набирал в среднем 13,5 очка и делал 6,7 передачи. По итогам турнира он был включён в первую пятёрку символической сборной. В Единой лиге ВТБ Пангос набирал 12,5 очка, делал 1,9 подбора и 6,8 передачи.

Ранее в карьере канадца были испанские «Гран-Канария» и «Барселона», а также литовский «Жальгирис». В числе претендентов на него этим летом назывался московский ЦСКА.