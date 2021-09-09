Фали Рамадани – агент форварда предложил «Милану» заключить контракт с Сердаром Азмуном по истечении срока договора с «Зенитом». Информация поступила от Calciomercato. Источник сообщает, что такой вариант интересен итальянскому клубу. Переговоры могут начаться уже в январе 2022 года.

Ранее инсайдеры сообщали, что «Рома» планирует заключить контракт с Азмуном, когда он станет свободным агентом. Сердар не против перехода к «волкам».

Руководители и тренеры «Ромы» планируют взять форварда вместо Борхи Майораля. Тот планирует вернуться в «Реал». Пока он находится в аренде. За подписание Азмуна выступает лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо.

Напомним, в сезоне 2020/2021 форвард «Зенита» вышел на поле в шести встречах и забил пять голов. Питерскому клубу будет сложно найти замену Сердару.