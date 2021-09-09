На официальном сайте клуба НХЛ размещена информация о подписании Даниила Чечелева. 20-летний хоккеист заключил соглашение игрока Американской хоккейной лиги. Он будет выходить на лёд в цветах «Стоктон Хит». Это фарм-клуб «Калгари».

Ранее Даниил выступал в ВХЛ и МХЛ. Чечелев вышел на лёд в 17 матчах регулярного чемпионата Высшей хокейной лиги в составе «Рязани». В Молодёжной лиге игрок защищал ворота в 19 матчах регулярки за «Русских Витязей». Обе команды сыграли в текущем сезоне по две встречи в своих лигах, но Даниил не числился ни в одной заявке.

«Стоктон Хит» смог набрать 24 очка в 30 матчах прошедшего сезона. Клуб идет на последней строчке в Канадском дивизионе.

Первую встречу в сезоне «Стоктон Хит» проведет с «Тусон Роудраннерс» 16 октября.