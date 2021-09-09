Триумфатор Олимпийских игр 2018 года в одиночном фигурном катании поделилась, как пережила триумф на Играх в Корее.

Девушка даже не успела прочувствовать атмосферу Олимпийских игр. Команда проводила сбор в Японии, а потом в полном составе отправилась на соревнования. В деревне фигуристы не жили, открытие состязаний пропустили. Все ради главной цели – золота Олимпиады.

Следующим турниром был чемпионат мира, на котором случился провал. Алина не запомнила итоговое место: «Кажется, я была пятой».

Девушка – максималистка. Она даже не смотрит итоговые протоколы. Загитова тяжело пережила то поражение, но следующий ЧМ выиграла.

Алина не жалеет о приостановке карьеры. Сейчас она живет обычной жизнью: ходит в университет, занимается речью, английским, не забывает про уход за собой. Она любит экспериментировать с косметикой.