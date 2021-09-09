СКА потерпел первое поражение в сезоне КХЛ-2021/22. Серию из трёх побед армейцев подряд внезапно прервал в Санкт-Петербурге «Автомобилист». При этом итоговый счёт 2:4 совершенно не вытекал из хода матча. Но обо всём по порядку.

После фееричного выноса «Адмирала» со счётом 9:2 Валерий Брагин не стал делать серьёзных перестановок в составе. Во втором звене в пару защитнику Кириллу Фальковскому вместо 32-летнего Василия Токранова вышел Юрий Паутов, для которого игра стала первой в составе армейцев, но не первой за петербурский клуб — хоккеист четыре сезона провёл между «Витязем» и питерским «Динамо».

Кроме того, отдых получил 18-летний Фёдор Свечков, вместо которого в третье звено из четвёртого был переведён Данила Моисеев. А на месте его и Максима Грошева четвёртом звене вышли ещё два молодых воспитанника петербургского хоккея — Никита Чибриков и Владислав Каменев.

Главным же изменением стало возвращение в ворота Александра Самонова, вместо которого с «Адмиралом» вышел Ларс Юханссон. И вот эта перестановка и сыграет ключевую роль.

Началось всё в середине первого периода. При игре СКА в большинстве Самонов неловко выкатился из ворот аж до точки вбрасывания, чтобы выбить шайбу. Вместо этого в несложной ситуации голкипер выложил шайбу Алексею Макееву на блюдечке с голубой каёмочкой. Тому оставалось лишь подставить клюшку и открыть счёт.

Курьёзный и совершенно не логичный гол. СКА первую половину периода владел инициативой, и их заброшенная шайба казалась вопросом времени. Впрочем, гол армейцы всё же в первом периоде забили. Правда, совсем не так, как хотелось бы.

Через пять минут после ляпа Самонова ещё одна восходящая звезда петербургского хоккея Кирилл Марченко совершил ещё более грубую ошибку. Форвард отобрал шайбу у Брукса Мэйсека и вместо того, чтобы отправить её за ворота, комично пробил в ближний угол. Шайба угодила в конёк Самонова, и не ожидавший такого подвоха от своего игрока голкипер вытащил её уже из сетки.

«Мой гол получился очень странным. Не до конца понял, что именно случилось после того, как я продвинулся в центр, но шайба оказалась в воротах соперника», — прокомментировал эпизод Мэйсек после игры.

По-хорошему после собственного ляпа и неожиданного «дружественного огня» Самонову стоило дать передохнуть. Но голкипер вышел на второй период и вскоре пропустил в третий раз. В случае с голом Стефана Да Косты обошлось без курьёзов.

После этого Брагин всё-таки снял Самонова, пропустившего три шайбы за девять бросков. В ворота вернулся Юханссон, и СКА наконец-то вспомнил, кто играет дома и является фаворитом матча. На 29-й минуте реабилитировался Марченко – после его броска Фредрик Хендемарк заковырял шайбу на пятачке.

На пятой минуте третьего периода Антон Бурдасов сократил отставание до минимума, но на большее армейцев уже не хватило.

Окончательный счёт в середине третьего периода установил Спунер Райан. Его шайба вышла похожей на гол Да Косты – тоже бросок со средней дистанции, правда, фланг был на этот раз левый, а в воротах – не Самонов, а Юханссон, которому запороли первый «сухарь» в сезоне.



СКА играл лучше на протяжении всего матча и перебросал соперника более чем в два раза – 34 броска в створ против 16. Всё решили индивидуальные ошибки и надёжная игра вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Шикина. На днях «Автомобилист» лишился одной из своих звёзд и едва ли не лучшего голкипера КХЛ. Якуб Коварж, перенёсший летом операцию на мениске, был помещён в список травмированных до конца сезона и может вообще завершить карьеру. Однако если Шикин продолжит в том же духе, то о Коварже в Екатеринбурге можно будет спокойно забыть.

Что касается вундеркинда Мичкова, то Брагин снова выпустил 16-летнего форварда в первом звене. Но после дубля и голевого паса в предыдущем матче с «Адмиралом» в этот раз юниор получил всего 7 минут игрового времени. Закономерное решение тренерского штаба: сейчас очень важно не сломать Мичкова психологически и не «затаскать» его на льду. Умение подвести молодёжь к основе аккуратно, не загоняя и не передерживая на скамейке – одно из важных тренерских качеств.