Нападающий СКА ИМЯ Марченко извинился перед болельщиками за автогол и первый проигрыш в сезоне. Накануне петербуржцы уступили «Автомобилисту» со счетом 2:4.

«Хорошая игра была. Обидное поражение, на самом деле», — сказал Марченко. Он считает, что проблема в большом количестве нереализованных моментов.

Петербуржцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 2:4. СКА владел преимуществом, смог совершить большое количество бросков, но к победе это не привело. Основополагающими стали обидные ошибки: «Сами два себе привезли в первом периоде».

Один из двух голов, пропущенных в первом периоде, случился по вине самого Марченко. Он отдал неточный пас и попал в свои ворота. Форвард СКА извинился перед болельщиками и поблагодарил одноклубников за поддержку. Он планирует исправить ошибку в следующих матчах.

«Автомобилист» нанес первое поражение СКА в этом сезоне. До этого подопечные Валерия Брагина выиграли в трех встречах подряд.