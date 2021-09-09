В трех районах Северной столицы – Петродворцовом, Колпинском и Московском возведут спортивные комплексы для детей. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по инвестициям. Строительство ведется в рамках реализации программы «Газпром-детям».

В Петергофе на улице Широкой и в поселке Металлострой на улице Пушкинской появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, ледовой ареной и залами для игровых видов спорта. Там планируют тренировать будущих хоккеистов, фигуристов и пловцов. Будут проводиться занятия по игровым видам спорта, хореографии и аэробике.

Заявленная пропускная способность сооружения – до 2 600 человек в день.

Еще один ФОК построят на Московском шоссе. Там будут заниматься гимнасты и танцовщики. Предусмотрено место для ежедневных тренировок до 180 спортсменов.

На данный момент в Северной столице по программе «Газпром-детям» открыто 37 объектов для занятий спортом и физкультурой.