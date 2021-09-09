ФК «Локомотив» сообщает, что форвард Франсуа Камано смог покинуть Гвинею. Там был совершен государственный переворот, после чего границы закрыли.

Железнодорожники сообщают, что Камано в настоящее время находится в Стамбуле и ожидает самолет в Москву: «В течение дня нападающий должен прибыть в расположение команды».

25-летний футболист выступает за «Локомотив» с 2020-го года. Ранее он играл за «Бордо». Во французском клубе нападающий забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.

В текущем сезоне нападающий футбольного клуба «Локомотив» вышел на поле в 7-ми матчах. Пока форвард не совершил ни одного результативного действия.