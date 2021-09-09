Сегодня, 10 сентября, в итальянском Бергамо стартует международный турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.

Первыми на старт выйдут женщины, которые представят короткую программу. Состязания стартуют в 12:00 по московскому времени.

После женщин короткие программы покажут мужчины. Старт их выступлений намечен на 16:30.

В состязаниях не примут участие российские фигуристы из-за участия в контрольных прокатах в Челябинске. Однако планируется участие россиянки Екатерины Кураковой, перешедшей в сборную Польши. Кроме того, на старт выйдут бронзовый призёр ЧМ среди юниоров американка Алиса Лю, а у мужчин в числе прочих выступит ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили из Грузии.

Полный список участников выглядит следующим образом:

Мужчины: Люк Майерхофер (Австрия), Маурицио Дзандрон (Австрия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Константин Милюков (Белоруссия), Ларри Луполовер (Болгария), Радослав Маринов (Болгария), Матяш Белоградски (Чехия), Томас Гуарино (Испания), Арлет Леванди (Эстония), Александр Селевко (Эстония), Ромен Понсар (Франция), Адам Сиао Хим Фа (Франция), Адриен Тессон (Франция), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Никита Старостин (Германия), Мате Борош (Венгрия), Андраш Чернох (Венгрия), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Давиде Льютон Брэйн (Черногория), Мэттью Самуэльс (ЮАР), Леон Ауспург (Швейцария), Томоки Хиваташи (США), Ярослав Паниот (США).

Женщины: Стефани Пезендорфер (Австрия), Лара Рот (Австрия), София Шаллер (Австрия), Ивелина Байчева (Болгария), Яэ-Миа Нейра (Чили), Олуша Гайдошова (Чехия), Эва-Лотта Киибус (Эстония), Натали Лангербаур (Эстония), Кристина Шкулета-Громова (Эстония), Майя Мадзара (Франция), Лея Серна (Франция), Нина Пови (Великобритания), Кристен Спурс (Великобритания), Нарциг Сулейманова (Германия), Регина Шерманн (Венгрия), Бернадетт Сигети (Венгрия), Иветт Тот (Венгрия), Лара Наки Гутманн (Италия), Джиневра Негрелло (Италия), Анет Лейсе (Латвия), Романа Кайзер (Лихтенштейн), Линдсей ван Зундерт (Нидерланды), Найра Юнко Метцгер (Перу), Виктория Веларде (Перу), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Даша Грм (Словения), Антонина Дубинина (Сербия), Алексия Паганини (Швейцария), Шалин Рюггер (Швейцария), Ясмин Кимико Ямада (Швейцария), Алиса Лю (США), Одри Шин (США).