Сегодня, 10 сентября, состоятся первые заезды в рамках 14-го этапа чемпионаты «Формулы-1» — «Гран-при Италии». Это 72-й «Гран-при Италии» в истории «Королевских гонок», и в 71-й раз он пройдёт на автодроме в Монце.

На «Гран-при Италии» во второй раз в сезоне будет опробован новый формат предварительных заездов. В пятницу гонщики проведут первую практику и традиционную квалификацию. По итогам последней будет определён старт субботней гонки. В субботу пройдут вторая практика и спринт. По итогам последнего будет определён старт классической гонки в воскресенье. Кроме того, три призёра спринта получат 1, 2 и 3 очка в зачёт сезона. По аналогичному формату в этом году был организован «Гран-при Великобритании».

Пятничная первая практика стартует в 15:30 по московскому времени. В 19:00 гонщики проведут квалификацию.

После предыдущего этапа — «Гран-при Нидерландов» — в лидеры общего зачёта снова вырвался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На его счету 224,5 очка. Вторым идёт действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (221,5). На третье место поднялся его партнёр по команде Валттери Боттас (123), обошедший Ландо Норриса (114).

Россиский пилот «Хааса» Никита Мазепин и его напарник Мик Шумахер замыкают турнирную таблицу, оставаясь единственными основными гонщиками сезона, не набравшими ни одного очка. Также ноль баллов на счету Роберта Кубицы из «Альфа Ромео», но он принял участие лишь в гонке в Нидерландах, заменив заразившегося коронавирусом Кими Райкконена.