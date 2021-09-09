Владимир Путин поручил правительству составить новые правила, по которым будут перечисляться средства из федерального бюджета в адрес спортивных федераций и общественных организаций. Сообщил новость заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чиновник рассказал, что документ разрабатывало руководство министерства спорта РФ совместно с представителями спортивных федераций. Была проведена большая совместная работа, в разработке документа принимали участие эксперты. В новых правилах предоставления субсидий прописаны цели, условия и порядок перечисления средств. Теперь денежные средства будут распределяться до начала бюджетного года. Это позволит перечислить деньги на счета федераций намного быстрее. Подготовка к следующим соревнованиям пройдет эффективней.

Точная сумма гранта будет зависеть от вида спорта и циклов подготовки сборных к соревнованиям.