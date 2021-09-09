Чемпионка мира по фигурному катанию предложила вернуть флаг и снять ограничения. Евгения Медведева считает, что спорт в России сильно пострадал из-за сложившейся ситуации.

Евгения мечтает увидеть на обложках журналов не раскрученных блогеров, а спортсменов. Они, по мнению Медведевой, герои страны.

«Ни «Катюша», ни Чайковский, каким бы гениальным композитором он ни был, не заменят гимн России», – приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что допинговый скандал начался еще в 2015 году. Тогда российских легкоатлетов обвинили в организованном и массовом применении запрещенных веществ. Развернулся скандал, в результате которого сборная России не может выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

На прошедших Играх в Токио сборная России выступала в символике ОКР. Вместо гимна использовалась композиция Чайковского.