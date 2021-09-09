Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась своим мнением о 7-дневном карантине перед встречей в президентом РФ Владимиром Путиным.

Девушке было эмоционально тяжело принять эту ситуацию. Спортсменам пришлось просидеть в номере неделю без тренировок, хотя уже через месяц гимнастам нужно выступать на чемпионате мира.

«Неделю не заниматься на снарядах – для гимнастов это практически полный выход из формы. Я прекрасно понимаю, что через три дня приду в зал, а у меня формы просто ноль», — приводит слова спортсменки Sports.ru.

Атлеты узнали о необходимости недельного карантина после прилета из Токио. Дата встречи с президентом несколько раз переносилась. В итоге 2-го сентября спортсмены заехали в отель, а 10-го увидятся с Владимиром Путиным.

Ангелина Мельникова даже нашла плюсы в сложившейся ситуации. Она смогла выспаться и уделить время себе, но подготовка к предстоящему чемпионату мира точно будет тяжелой.