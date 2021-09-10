Сегодня, 9 сентября, россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Это вторая встреча в карьере теннисистов. 8 августа 2018 года Медведев победил соперника во втором круге турнира в Торонто — 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Оже-Альяссим впервые в карьере добрался до полуфинала турнира «Большого шлема». Медведев в третий раз подряд добирается до 1/2 финала US Open. В 2019 году он обыграл Григора Димитрова (7:6 (7:5), 6:4, 6:3), но уступил в финале Рафаэлю Надалю в пяти сетах (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6). Год спустя Медведев проиграл в 1/2 финала Доминику Тиму из Австрии — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Оже-Альяссим «посеян» на турнире под номером 12. Медведев — вторая ракетка мира. По пути к полуфиналу он поочерёдно обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:1, 6:2), испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3), британца Дэниэла Эванса (6:3, 6:4, 6:3) и голландца Ботика ван де Зандшульпа (6:3, 6:0, 4:6, 7:5). Таким образом, Медведев выиграл 16 сетов из 15 сыгранных на турнире.

Матч Медведев — Оже-Альяссим начнётся ориентировочно в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с олимпиийским чемпионом Токио-2020 Александром Зверевым.