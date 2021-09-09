Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сфотографировалась с украинкой Ярославой Магучих. Спортсменки попали на один снимок с их соперницей Элеанорой Паттерсон из Австралии. Легкоатлетка сделала совместное фото с финала «Бриллиантовой лиги», который прошёл в Цюрихе.

28-летняя россиянка и 19-летняя украинка на фото стоят рядом. Вместе с ними в кадр попала ещё одна украинка — Ирина Геращенко. Она прокомментировала снимок «влюблёнными» эмодзи. Ласицкене также оставила восторженные эмодзи под фото.

Ласицкене одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги», Магучих стала второй, тройку замкнула Никола Макдермотт из Австралии

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Ласицкене взяла золото, Макдермотт — серебро, Магучих — бронзу. После завершения соревнований россиянка и украинка сделали совместный снимок. После этого Магучих вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.