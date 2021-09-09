Михаил Мельник – президент Федерации волейбола Украины оценил игру спортсменов на чемпионате Европы и рассказал, что ждет от матча против России.

Чиновник доволен действиями игроков. Он считает, что в каждой встрече волейболисты демонстрировали высокий уровень мастерства: «В любом случае наши мальчики шли на площадку с правильным настроем, желанием и дисциплинированной игрой».

Михаил Мельник понимает, что серебрянные призеры Игр в Токио не нуждаются в представлении. Однако сборные ранее не встречались на площадке. Соперники плохо знают друг друга. Главное – характер игроков и вера в свои силы. «Игрокам не стоит обращать внимания, кто находится по ту сторону сетки: Россия – значит, Россия», – считает Мельник

Встреча состоится 11 сентября в польском Гданьске. Начало – в 18.30 по московскому времени.