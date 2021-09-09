Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пропустит матч седьмого тура чемпионата России по футболу против «Ахмата», сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек сейчас находится в расположении сборной Колумбии, которой предстоит матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Чили. Игра стартует в 10 сентября в 2:00 по московскому времени. Барриос вернётся в расположение «Зенита» только после неё.

Матч «Зенит» — «Ахмат» же состоится 11 сентября, начало — в 16:30 по московскому времени.

Кроме того, Барриос практически стопроцентно не сыграет в выездном матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси», который состоится в Лондоне 14 сентября. В Великобритании действует правило обязательного 11-дневного карантина для граждан, въезжающих из стран «красной зоны» по заболеваниям коронавирусом. К красной зоне относится вся Южная Америка. «Зенит» просил Колумбийскую федерацию футбола отпустить Барриоса в Санкт-Петербург, но в организации ответили отказом.

Напомним, что ранее «Зенит» отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо ради их участия в игре с «Челси». Однако Бразильская конфедерация футбола подала жалобу в ФИФА, и футболисты получили дисквалификации на матчи с «Ахматом» и «Челси». Пятидневные отстранения получили и восемь бразильцев из английских клубов, которых не отпустили в сборные. В их числе — Тиаго Силва из «Челси».