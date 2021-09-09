Руководители ФК «Локомотив» обратились в совет директоров РЖД. Они просят добавить в бюджет на текущий год 3 млрд рублей. Это около 35 миллионов евро. Источник в клубе сообщил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров РЖД.

Вероятно сыграли роль недавние контракты. В заключительные дни трансферного окна «Локомотив» арендовал полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина, заключил контракт с хавбеком «Утрехта» Гирано Керком и подписал бывшего игрока ПФК ЦСКА Константина Марадишвили.

По итогам прошедших шести туров РПЛ «Локомотив» занимает четвертую строчку с двенадцатью набранными очками. Лидирует пока «Зенит». Питерская команда оторвалась от железнодорожников на 2 очка.