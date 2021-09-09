Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук находится на лечении в Германии, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек прошёл в немецкой клинике полное обследование травмы сухожилия, которую получил ещё на сборах в январе 2021 года.

Повреждение было диагностировано медицинским штабом «Локо» только этим летом, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

По итогам обследования принято решение, что Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике. После него состоится контрольное обследование хавбека и будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.

В клубе отметили, что находятся на постоянной связи с 25-летним полузащитником и клиникой.

Миранчук в нынешнем сезоне вышел на замену в игре Суперкубка России против «Зенита» и в четырёх матчах РПЛ, отметившись одной голевой передачей.