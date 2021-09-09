Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о ситуации с отстранением Клаудиньо и Малкома до 14 сентября из-за отзыва игроков из сборной Бразилии.

Слова Семака цитирует официальный сайт «Зенита».

«Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут», — отметил Семак, добавив, что эта ситуация, связанная с коронавирусными ограничениями, абсолютно абсурдна.

«Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов», — добавил Семак, подчеркнув, что решение вышло странным со стороны всех футбольных инстанций.

Напомним, ФИФА запретил Клаудиньо и Малкому участвовать в матчах «Зенита» до 14 сентября включительно из-за того, что игроков отозвали из национальной команды.