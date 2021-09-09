На сегодняшней тренировке «Зенита» были все игроки национальных сборных, кроме Барриоса. Он не вернулся из сборной Колумбии.

В общей группе работал Дмитрий Чистяков, со всеми тренировались Малком и Клаудиньо. Напомним, что ФИФА запретила бразильцам выступать за «Зенит» до 14 сентября. Они пропустят матч Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и встречу в Лиге чемпионов с «Челси».

Футболистам запретили играть несмотря на то, что «Зенит» вызвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии раньше срока.

Дело в том, что Бразилия и Колумбия относятся к красной зоне для Великобритании из-за пандемии. Вернувшихся оттуда ждет 10-дневный карантин.

Встреча с «Ахматом» пройдет 11 сентября. Игра с «Челси» состоится 14 сентября в Лондоне.