Равные группы, возможность выбирать тренеров, все спортсмены тренируются вместе и помогают друг другу — кажется со стороны, что в сборной России по биатлону настала идиллия. Но все равно остаются спортсмены, которые не могут ужиться с централизованной подготовкой. таких в сборной России уже двое: Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (более известная как Павлова).

Более полную картину сложившегося описали источники Sports.ru. По их информации, Елисеев отпросился из команды на сплав по реке, а затем его отстранили от тренировки по показателям здоровья — могла повлиять потеря в высоте, да и в целом физнагрузка, не связанная с тренировками. После этого биатлонист и тренер Юрий Каминский поругались, и Елисеев все равно провел тренировочное занятие с имитацией, а спустя пару дней почувствовал себя плохо.

Именно после этого случая спортсмена потребовали выгнать из команды. В руководстве СБР приняли решение убить двух зайцев сразу — и избавить группу Каминского от Елисеева, и не потерять спортсмена сборной. Остаток межсезонья Матвей проведет в группе Сергея Башкирова, где уже занимаются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Максим Цветков. Будем надеяться, что с этим тренером у спортсмена отношения все же выстроятся в положительном ключе.

Еще в прошлое межсезонье Матвей Елисеев не особо хотел работать с Каминским. Он провел время на самоподготовке, так и не избавился от проблемы с последним кругом и относительно посредственно выступил на чемпионате мира, выше 15 места в личных гонках не поднявшись. Получится ли у Елисеева лучше подготовиться к сезону после смены тренера? Тоже вопрос, ведь он шёл по определённому плану, который теперь придется менять и неизвестно, как на это отреагирует организм. Задача перед Сергеем Башкировым стоит не очень простая.

У Буртасовой (Павловой) ситуация немного другая. Она продолжает заниматься под руководством Евгения Куваева, но удалённо: ей не подошли условия базы в Сочи.

«Дело в том, что Женя на всех сборах, которые проводила в Сочи, неизменно заболевала и, соответственно, в полную силу работать не могла. Ну не идёт ей эта высота, а Семинский подходит», — отметил тренер в интервью СБР. Таким образом, тренеру каждый день доходят отчёты о функциональном состоянии спортсменки и её стрельбе, а Буртасова получила возможность тренироваться в комфортных ей условиях.

Для Павловой занятия в группе Куваева — уже компромисс, ведь с Михаилом Шашиловым, который возглавляет другую группу, у биатлонистки отношения не сложились. А подобная отлучка от группы Куваева должна продлиться не так долго: по словам тренера, с гор и Евгения, и вся группа спустятся в один день, а затем отправятся в Тюмень.

Будем надеяться, что оба решения проблем скажутся на сборной положительно, ведь в олимпийский сезон ошибки чреваты особенно болезненными последствиями.