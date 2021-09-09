Александр Кокорин успел пожить во многих российских городах. Теперь он хочет посмотреть Европу.

Нападающий «Фиорентины» высказался, что не тоскует по России. Спортсмен хочет увидеть больше европейских городов.

«Я не скучаю по России, потому то жил там много лет», – приводит слова нападающего официальный сайт итальянского клуба. Александр рассказал, что родился в 600 км от Москвы в провинциальном городе. После начала футбольной карьеры он уехал в Москву. Александр считает, что успел посетить много российских красивых городов. Сейчас он хочет пожить в Европе.

Кокорин рассказал, что ему не интересно играть в России. Если первые несколько лет в российском чемпионате были важными, то потом он понял, как нужно играть в РПЛ. Значимые события для нападающего – международные турниры, такие как чемпионаты мира и Европы.