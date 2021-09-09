Nevasport собирает в одном материале всю информацию о музыке фигуристов сборной России на олимпийский сезон перед контрольными прокатами в Челябинске.

Что уже было объявлено? Виктория Синицины и Никита Кацалапов поставили ритм-танец под две интересных композиции — песню Джо Кокера «You Can Leave Your Hat On» и композицию «Brick House» от группы Commodores. В произвольной программе у пары — снова второй концерт Рахманинова, как и в предыдущий олимпийский сезон, но другой отрывок.

С прошлого сезона программы оставили Камила Валиева и Елизавета Нугуманова. У Лизы в короткой программе — «Летучая мышь», у Камилы — уже знаковое для неё «Болеро».

Лидеры группы Алексея Мишина объявили музыку к программам заранее. У Елизаветы Туктамышевой — Танго Обливион в исполнении японской певицы Мисии в короткой и восточные мотивы — в произвольной (треки Arabia в исполнении ливанской скрипачки Ханин Эль-Алам и My Love Music в исполнении россиянина Артёма Узунова).

Михаил Коляда будет катать произвольную под «Список Шиндлера», а вот с короткой пока не определился. Изначально фигуристу поставили программу под «Щелкунчик», но на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге Михаил ее не исполнял.

Оригинальные программы на олимпийский сезон уже представил Марк Кондратюк. Короткая программа фигуриста поставлена под музыку из сериала «Великолепный век», а произвольная — под оперу «Иисус Христос Суперзвезда». Не менее интересными будут и программы Александра Самарина: в короткой он решил сделать ставку на уже проверенную «Матрицу», а вот в произвольной программе — на Apashe (трек Lord & Master) и Арманда Амара — Save Us/La Terre Vue du Ciel. С Амаром, кстати, на прошлой Олимпиаде победила Алена Савченко.

Разношёрстные программы на следующий сезон подготовил Пётр Гуменник. В КП фигурист будет кататься под «Leave A Light On» Тома Уокера, а в ПП — под балет «Спартак» Арама Хачатуряна.

Пары группы Тамары Москвиной уже представили макеты программ на новый сезон на собственный открытых прокатах. Анастасия Мишина и Александр Галлямов оставили музыку в короткой программе, но переиграли её — «Эсмеральда» будет наполнена по-новому. В произвольной программе фигуристы выступают под Георгия Свиридова — композиции «Метель» и «Время, вперёд!».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в короткой программе выбрали «Лебединое озеро», а в произвольной погрузятся в испанскую тему — ставка сделана на Malaguena.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов уже успели поменять одну из программ, В произвольной они все также будут выступать под «Маяк» Патрика Уотсона, а в короткой программе отказались от Клода Дебюсси и сделали ставку на музыку Абеля Коженевски из фильма «Мы. Верим в любовь».

Перед самыми контрольными прокатами утекли в сеть отрывки из программ группы Тутберидзе: у Александры Трусовой будет музыка из фильма «Фрида» в короткой программе (кстати, с тройным акселем), а в произвольной саундтрек к фильму «Круэлла». Алена Косторная будет кататься под «Времена года» Антонио Вивальди в произвольной программе — любопытно, что под «Зиму» ей ставили короткую программу в «Ангелах Плющенко», но та так и не выстрелила.

Всю остальную музыку мы узнаем уже на самих контрольных прокатах в Челябинске. Короткая программа состоится уже послезавтра, 11 сентября.