Практически все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за отказ от предложения «Матч ТВ» о пролонгации сотрудничества на предоставленных условиях. Об этом сообщает «РБК Спорт». Информацию подтверждают сразу три клуба РПЛ. Многие выступают за проведение тендера. Тем более, что присутствует интерес других медиа. Пока известно о предложении от Okko.

Действующий вещатель Российской Премьер-Лиги – «Газпром-медиа Холдинг». Ему принадлежит «Матч ТВ». Канал готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год против 1,7 млрд по нынешнему контракту. Источник сообщает, что Okko предлагает лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей.

Уйдет ли российский футбол с федерального канала, будет известно в ближайшее время.